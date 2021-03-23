В Татарстане к паводкам готовят мосты и плотины

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики рассказал о подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на автомобильных дорогах в 2021 году.



По состоянию на 23 марта в Татарстане к паводкам подготовили 95 из 98 мостов, очистили от снега 366 из 1 128 труб. На региональных дорогах из 1 078 мостов подготовили 953, из 12 535 водопропускных труб очистили от снега 6 475. Продолжается вскрытие от снега кюветов и водоотводных канав, а еще очищение водоотводов в районах железнодорожных переездов.

Постоянное наблюдение осуществляется за 26 из 33 водопроводных труб, включенных в перечень опасных искусственных водопропускных сооружений при весеннем паводке. Круглосуточное дежурство осуществляется на 11 потенциально опасных и низководных мостах, в том числе на двух низководных мостах через реку Свиягу. Во время паводка закроют движение на дороге «Подъезд к кондитерской фабрике» Буинского муниципального района на мосту через реку Карлу в связи с аварийным состоянием моста.

Также в республике обследовали плотины — в Татарстане всего 80 плотин, прорыв которых представляет угрозу размыва участков автодорог. Сейчас на них спокойная обстановка, осенью 2020 года был произведен спуск воды.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Напомним, на подготовку к паводку в Татарстане потратили более 1,8 млрд рублей.

Маргарита Головатенко