В Татарстане отремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам

В Татарстане на 2021 год запланирован ремонт дорог, ведущих к социально значимым объектам, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.



Ранее «Реальное время» уже сообщало о предстоящем ремонте улицы Ахтубинской в Нижнекамске. По ней можно проехать к одному из самых крупных лечебно-профилактических учреждений республики — Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

В Московском районе Казани отремонтируют улицу Беломорскую — здесь располагаются гимназия №14 и общеобразовательная татарско-русская школа №134. В Кировском районе города отремонтируют улицу Гладилова, на которой находится объект культурного наследия регионального значения «Здание Алафузовского театра».

На всех трех участках дорог применят новые технологические решения, установят ограждения, знаки и другие необходимые элементы дорожного обустройства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 91 объект, на 65 из которых будут применяться новые технологии. Установленный целевой показатель применения технологий составляет 30%.

Маргарита Головатенко