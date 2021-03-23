Новости общества

19:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане отремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам

15:37, 23.03.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане отремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на 2021 год запланирован ремонт дорог, ведущих к социально значимым объектам, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ранее «Реальное время» уже сообщало о предстоящем ремонте улицы Ахтубинской в Нижнекамске. По ней можно проехать к одному из самых крупных лечебно-профилактических учреждений республики — Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

В Московском районе Казани отремонтируют улицу Беломорскую — здесь располагаются гимназия №14 и общеобразовательная татарско-русская школа №134. В Кировском районе города отремонтируют улицу Гладилова, на которой находится объект культурного наследия регионального значения «Здание Алафузовского театра».

На всех трех участках дорог применят новые технологические решения, установят ограждения, знаки и другие необходимые элементы дорожного обустройства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 91 объект, на 65 из которых будут применяться новые технологии. Установленный целевой показатель применения технологий составляет 30%.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем