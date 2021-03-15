В Казани по нацпроекту отремонтируют участок магистральной улицы Беломорской

В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется ремонт улицы Беломорской — речь идет об участке от улицы Гудовикова до улицы Химической. Его протяженность — 1,19 км, сообщает Миндортранс Татарстана.



На участке дороги уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона ЩМА-16, заменят дорожные знаки и ограждения.

В целом протяженность улицы Беломорской — 5,374 км. Это магистральная улица в микрорайонах Новое Караваево и Жилплощадка и в Авиастроительном и Московском районах. По ней проходят маршруты автобусов №6, 18, 29, 43, 60, 62, 76, 89, 89а. Беломорская пересекается с 44 улицами.

В этом году по нацпроекту в программу ремонта дорог вошли 23 объекта, 11 из которых — казанские. К концу года доля автодорог в нормативном эксплуатационном состоянии должна составить 84,5%.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Татарстан получит более 7 млрд рублей на реконструкцию и строительство дорог в 2021 году. Всего на реконструкцию и строительство автомобильных дорог в стране правительство направит 100 млрд рублей.

Маргарита Головатенко