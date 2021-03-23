Хабиб Нурмагомедов исключен из рейтингов UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выведен из числа бойцов в обновленных рейтингах организации.

Россиянин потерял первенство среди лучших бойцов в легком весе и в списке без учета весовой категории. Его позиции заняли Дастин Порье, ранее проигравший Нурмагомедову, и Джон Джонс соответственно.

Фото: twitter.com/ufc

Ранее президент UFC Дана Уайт официально сообщил о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова.

Российский боец возглавлял рейтинг организации без учета весовой категории с октября 2020 года, впервые выйдя на первое место в списке лучших бойцов.