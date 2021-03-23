К Часу Земли в Татарстане присоединятся не меньше 35 предприятий

К международной экологической акции «Час земли» в Татарстане присоединятся не менее 35 предприятий. На час они отключат электроэнергию, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В этом году акция состоится 27 марта с 20.30 до 21.30. В этом году к акции присоединятся крупные торговые центры. По словам пресс-секретаря Минэкологии РТ Лилии Мулюковой, подтвердили свое участие 35 организаций, в том числе ТЦ «Мега», магазин «Мегастрой», сеть быстрого питания «Макдоналдс», «Шаляпин палас отель», МУП «Водоканал». Этот список может расшириться еще больше.

В прошлом году, благодаря участию в акции «Час Земли», татарстанцы сэкономили 50 МВт электроэнергии.

В прошлом году акцию поддержали власти Казани, отключив подсветку зданий Исполкома, Ратуши и районных администраций города.

Ольга Плешкова