Казань примет участие в международной экологической акции «Час Земли»

В Казани сегодня пройдет международная акция «Час Земли» — с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка зданий Исполкома, Ратуши и районных администраций города.

Принять участие в акции может любой желающий, для этого в указанный период времени необходимо отключить освещение жилых помещений, электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности, а также принять другие меры, направленные на снижение потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба мэрии Казани.