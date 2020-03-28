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Казань примет участие в международной экологической акции «Час Земли»

16:17, 28.03.2020
Казань примет участие в международной экологической акции «Час Земли»
Фото: kzn.ru

В Казани сегодня пройдет международная акция «Час Земли» — с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка зданий Исполкома, Ратуши и районных администраций города.

Принять участие в акции может любой желающий, для этого в указанный период времени необходимо отключить освещение жилых помещений, электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности, а также принять другие меры, направленные на снижение потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Общество Татарстан
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