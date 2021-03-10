В Татарстане на трассе М-12 появятся семь экодуков

На участке автодороги М-12, проходящей на территории Татарстана, построят семь экодуков. Всего на трассе появится 12 таких сооружении, сообщает пресс-служба «Автодора».

«Наибольшее количество экодуков на М-12 планируется построить на территории Татарстана, по которому пройдет большая часть седьмого и весь восьмой этап трассы М-12. На восьмом этапе — шесть, в рамках седьмого этапа — один», — говорится в сообщении компании.

На территории Чувашии построят два экодука, а в Нижегородской и Владимирских областях, где пройдут с третьего по пятый этапы трассы, всего три экодука.

Фото: russianhighways.ru

Также на автомобильной дороге будет 22 ското-зверопрохода. В Татарстане построят всего четыре таких прохода, в Чувашии, Владимирской и Нижегородской областях — 18. Места для всех проходов выбирались на основании статистики диких животных и информации от местных властей о маршрутах прогонов домашнего скота. Это позволит сохранить сложившийся уклад жизни в регионах, по которым пройдет трасса, и не перекроет пути миграции животных.

На прошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщил, что проектно-сметная документация строительства автодороги М-12 Москва — Казань находится в работе.

