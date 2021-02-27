В Москве стартовала вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»

Фото: Максим Платонов

В Москве стартовала вакцинация добровольцев вакциной от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Объемы вакцинации будут увеличиваться по мере того, как добровольцы будут проходить обследование. За два дня уже медосмотр прошли 490 человек, привела данные Ракова.

Ожидается, что этот препарат будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации наблюдается достаточный уровень антител, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала подробнее о назальной форме вакцины «Спутник V». Такая форма ввода формирует местный иммунитет. Он менее эффективный, но все же безопасный. Препарат будет предназначаться тем людям, которым не рекомендуется делать инъекции.



Клинические испытания «Спутника Лайт» стартовали в Москве на прошлой неделе. В отличие от «Спутника V», для вакцинации «Спутником Лайт» нужен только один визит в поликлинику.



Татьяна Леухина