Волонтеры в Васильево спасли собаку, раненную из арбалета, — ее назвали Стрелкой

Фото: соцсети

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ сегодня утром волонтеры смогли поймать раненую собаку и извлечь стрелу. Оказалось, что задеты только мышечные ткани.

Всю степень поражения выяснят ветеринары казанской клиники «ВетСовет». После лечения собаку поместят в приют «Кот и пес» в селе Айша Зеленодольского района РТ.

Собака дикая, не подходила к людям. Она была испугана. Для того чтобы ее поймать, потребовалась помощь специалистов. Собаку назвали Стрелкой, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Первыми на просьбу о помощи от местных жителей отреагировали волонтер казанской группы «Зооспас» Ляйсан Миннеханова и сотрудник айшинского приюта «Кот и пес» Максим Иванов. Ситуацию взяли на контроль в администрации Зеленодольского района.

В прокуратуру Зеленодольского района РТ уже направили информацию о собаке. Надзорное ведомство организует проверку по факту жестокого обращения с животным, к ней привлекут полицейских.

О раненой собаке сообщили пользователи социальных сетей. По словам жителей поселка Васильево, в животное из арбалета выстрелил неизвестный мужчина.

