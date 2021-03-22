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В прокуратуре Зеленодольского района РТ организуют проверку по факту выстрела в собаку из арбалета

18:19, 22.03.2021
В прокуратуре Зеленодольского района РТ организуют проверку по факту выстрела в собаку из арбалета
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прокуратуру Зеленодольского района Татарстана направили информацию о собаке, которая уже несколько дней ходит со стрелой в теле. Надзорное ведомство организует проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.

К надзорным мероприятиям привлекут сотрудников полиции.

Фото: соцсети

Сегодня в соцсетях пользователи сообщили о том, что в поселке Васильево уже несколько дней бегает собака со стрелой в голове. По словам местных жителей, в животное из арбалета выстрелил неизвестный мужчина. Собака не подпускает к себе людей. Пользователи попросили помочь поймать раненую собаку, чтобы отвезти ее к ветеринару.

Вчера прокуратура Вахитовского района инициировала проверку в казанском цирке после драки слонов. Предмет проверки — соблюдение требований ветеринарного законодательства, в том числе порядок и условия содержания животных. Надзорное ведомство также проверит, как обеспечивается безопасность зрителей во время подобных представлений.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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