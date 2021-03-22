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Сборная России по футболу сегодня представит новую игровую форму

13:29, 22.03.2021
Сборная России по футболу сегодня представит новую игровую форму
Фото: twitter.com/TeamRussia

Сегодня, 22 марта, состоится презентация новой игровой формы сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«У сборной — новая форма от Аdidas. Она стильная и лаконичная, и нам не терпится ее показать», — говорится в сообщении.

Презентация состоится сегодня, в 21.50 по московскому времени.

Напомним, на данный момент команда Станислава Черчесова готовится к матчам квалификации чемпионата мира — 2022. До конца марта сборной России предстоит сыграть три встречи — против Мальты (24 марта в Та-Кали), Словении (27 марта в Сочи) и Словакии (30 марта в Трнаве).

В числе вызванных в сборную есть два игрока «Рубина» — Юрий Дюпин и Илья Самошников.

СпортФутбол
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