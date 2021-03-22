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В России выявили 9 284 новых случая COVID-19

11:43, 22.03.2021
В России выявили 9 284 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в России выявили 9 284 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число выявленных случаев в России составило 4 466 153, сообщает федеральный оперштаб.

Полностью выздоровели 4 077 185 человек, из них 7 790 человек за последние сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Зафиксирован 361 летальный исход. Всего пандемия унесла жизни 95 391 россиянина.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество
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