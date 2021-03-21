В Казани на видео сняли, как сотрудники ГИБДД уговаривали водителя спуститься с крыши авто

В Казани сотрудники ГИБДД сегодня были вынуждены снимать с крыши машины водителя автомобиля ВАЗ, машина которого стояла посреди дороги, а сам он отказывался спуститься на землю. Видео инцидента появилось в соцсети.

На кадрах видно, что разбитая отечественная легковушка стоит прямо посреди дороги. Слышно, как инспекторы уговаривают его спуститься.

«Что вам надо от меня?" — спрашивает герой видео.

«Познакомиться с тобой хотим» — отвечает один из полицейских.

В какой-то момент парень прыгнул на проезжающий мимо автомобиль. В этот момент его смогли задержать.

Ранее в Казани сотрудники МЧС 10 часов уговаривали мужчину слезть с дерева.





Ольга Плешкова