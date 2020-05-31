В Казани сотрудники МЧС десять часов уговаривают мужчину слезть с дерева

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани сотрудники МЧС по РТ уже больше пяти часов уговаривают мужчину слезть с дерева, высотой с девятиэтажный дом.

Случай произошел во дворе дома по улице Амирхана, 38. В районе часа ночи местный житель взобрался на высокое дерево. На место съехались пожарные, медики и спасатели. К дереву приставили лестницу, однако мужчина отказывается ей воспользоваться. Все это время спасатели уговаривают его спуститься.

Почему мужчина взобрался так высоко, неизвестно. Добровольно слезать он не хочет, а применять силу в данном случае опасно. В итоге спасатели 10 часов заняты уговорами.



Ранее спасатели нашли тело сорвавшегося высоты 200 метров парня. В темноте он не заметил край обрыва.

