«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в Уфе в третьем матче серии плей-офф

Сегодня, 21 марта, «Ак Барс» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьем матче серии полуфинала Восточной конференции КХЛ.

После двух встреч в Казани команда Дмитрия Квартальнова ведет в серии со счетом 2:0. Вначале казанцы обыграли соперника 4:1, а день спустя в овертайме одолели «юлаевцев» 2:1.

За две предыдущие игры хоккеисты первого звена «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд не набрали ни одного очка.

Накануне казанская команда отправилась на выезд в оптимальном составе. В числе улетевших на матч был капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, который еще не появлялся на льду в этом розыгрыше плей-офф из-за повреждения.

Встреча в Уфе состоится сегодня, начало матча — в 14:30 по мск. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-Планета.

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