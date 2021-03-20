Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд не набрали очков в двух матчах с «Ак Барсом»

Первое звено «Салавата Юлаева» не смогло набрать очков в двух матчах серии плей-офф с «Ак Барсом» в полуфинале Восточной конференции КХЛ.

Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд проводили на льду более 20 минут в обеих встречах, нанесли в общей сложности 12 бросков по воротам казанцев, но ни разу не «пробили» вратаря «барсов» Тимура Билялова. При этом в протоколе второй игры в Казани в активе Хартикайнена указано 0 бросков.

Фото: realnoevremya.ru

После вчерашнего матча капитан «Ак Барса» Артем Лукоянов пошутил над игрой первого звена «Салавата Юлаева». По его словам, тренер уфимцев специально выпускает финнов под звено Бурмистрова, чтобы те не дали забить тройке нападения «барсов».



«Откуда я знаю… Вы лучше бы спросили у тренера Уфы, зачем он выпускает под звено Александра Бурмистрова звено Сакари Маннинена. Позавчера они не смогли нас закрыть, сегодня — закрыли. Все увидим в третьей игре», — сказал Лукоянов.

Артем Лукоянов. Фото: ak-bars.ru

В общей сложности за два матча хоккеисты «Салавата Юлаева» забросили две шайбы в ворота «барсов», их авторами стали Владислав Картаев и Петр Хохряков.



После двух игр в Казани «Ак Барс» ведет в серии со счетом 2:0. Следующие две встречи команды проведут в Уфе.

Подробнее об итогах второго матча между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» читайте в материале «Реального времени».