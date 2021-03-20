Депутат Госдумы рассказал о попытках вмешательства зарубежных структур в выборы 2021 года

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев рассказал, что зарубежные структуры активизировались в преддверии выборов в нижнюю палату российского парламента, которые пройдут в сентябре 2021 года. Он заявил, что они «попытаются повлиять на волеизъявление наших граждан».

«Одним из примеров такого вмешательства являются попытки продвижения так называемого «умного» голосования, за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты, работающие на территории нашей страны», — написал Пискарев в своем Instagram.

Депутат напомнил, что российское законодательство не запрещает участие в выборах кандидатам, имеющим поддержку зарубежных стран. Он напомнил, что такие лица обязаны указывать в подписных листах и агитпродукции, что они являются иностранными агентами или аффилированы с ними.

«Выборы должны пройти открыто, конкурентно и в полном соответствии с российским избирательным законодательством», — констатировал Пискарев.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что российские власти не допустят внешнего вмешательства в парламентские выборы и ударов по суверенитету страны.

Татьяна Демина