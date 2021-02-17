Путин заявил, что не допустит внешнего вмешательства в думские выборы

Российские власти не допустят внешнего вмешательства в парламентские выборы и ударов по суверенитету страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Глава государства призвал ведущие партии вести диалог и с гражданами, которые не следят за политикой или придерживаются отличных от их взглядов. «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Фото: kremlin.ru

Также Путин заявил о необходимости патриотической сплоченности, особенно для ведущих партий, которые имеют «свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе».

В конце января в Татарстане стартовала подготовка к выборам в Государственную думу восьмого созыва. Дата голосования — 19 сентября. Сейчас в Госдуме работают 15 депутатов от Татарстана: 6 были избраны по одномандатным округам, а 9 — по партийным спискам. В Татарстане зарегистрированы 33 партии, из них 13 имеют право участвовать в избирательной кампании без сбора подписей.



Татьяна Леухина