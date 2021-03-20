Казанского автомобилиста арестовали за оставление места аварии

В Казани мировой судья судебного участка №8 по Вахитовскому району назначил административный арест местному жителю, который попал в ДТП, а затем скрылся с места происшествия. Установлено, что на момент аварии он был лишен водительских прав.

Происшествие случилось 30 января 2021 года в 15:30 часов по улице Островского, 2, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани. Установлено, что ранее казанец 1997 года рождения три раза привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

Мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления ТС) и ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Виновному назначено 15 суток административного ареста по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ и еще 14 суток по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

В прошлом году полиция задержала водителя такси, который скрылся после смертельной аварии в казанском поселке Салмачи.



Татьяна Демина