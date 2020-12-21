В Казани задержали водителя такси, сбежавшего с места смертельного ДТП в Салмачах

Фото: кадр видео МВД по РТ

Полиция задержала водителя такси, который скрылся после смертельной аварии в казанском поселке Салмачи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Мужчина был задержан сотрудниками отделения розыска полка ДПС ГИБДД Казани в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В отношении него вынесены дела об административных правонарушениях: за управление автомобилем без прав — штраф 15 тысяч рублей, управление автомобилем при отсутствии при себе документов, — штраф 500 рублей, и управление автомобилем при наличии неисправностей — 500 рублей.



По факту смертельной аварии Главным следственным управлением МВД по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявили в розыск водителя такси, устроившего смертельную аварию в результате выезда на встречную полосу.



Ольга Плешкова