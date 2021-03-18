В Казани стартует фестиваль «Крымская весна»

Фото: Максим Платонов

В Казани с 18 по 20 марта пройдет фестиваль «Крымская весна», приуроченный к седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Гостей и участников ждут концерты, викторины и интеллектуальные марафоны.

Так, в четверг,18 марта, в 15:30 в ДК железнодорожников пройдет праздничный концерт «От всей души», а в 17:30 в культурном центре «Сайдаш» — концерт «Крым в наших сердцах».

19 марта, в пятницу, в 18:00 во Дворце культуры имени С. Саид-Галиева гости и жители Казани могут посетить праздничную программу и концерт на патриотическом фестивале «Крым и Россия в сердце моем».

Фото: Максим Платонов

В казанских библиотеках с 18 по 20 марта пройдут интеллектуальные марафоны, где жителям столицы Татарстана расскажут легенды о Крыме и о литературных произведениях, герои которых связаны с полуостровом.

20 марта в 10:00 у часов на улице Баумана пройдет праздничный концерт с участием артистов и творческих коллективов Казани, сообщается на сайте мэрии города.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России.

Татьяна Демина