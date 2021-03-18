В Татарстане празднуют 7 лет со дня воссоединения Крыма с Россией — видео

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В Татарстане празднуют 7 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. В частности в Доме дружбы народов РТ проходят «Уроки дружбы и согласия», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Казанском инновационном институт студенты отпраздновали годовщину вхождения полуострова в состав страны приготовлением традиционного крымского блюда янтык — пресной лепешки, в которую завернута начинка. С виду он похож на татарский кыстыбый.

Для школьников Татарстана проводят лекции по истории Крыма и открытые уроки, а также выставки.

Напомним, в Казани с 18 по 20 марта пройдет фестиваль «Крымская весна», приуроченный к седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Гостей и участников ждут концерты, викторины и интеллектуальные марафоны.



Татьяна Демина