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В Татарстане празднуют 7 лет со дня воссоединения Крыма с Россией — видео

21:00, 18.03.2021
В Татарстане празднуют 7 лет со дня воссоединения Крыма с Россией — видео
Фото: скриншот

В Татарстане празднуют 7 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. В частности в Доме дружбы народов РТ проходят «Уроки дружбы и согласия», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Казанском инновационном институт студенты отпраздновали годовщину вхождения полуострова в состав страны приготовлением традиционного крымского блюда янтык — пресной лепешки, в которую завернута начинка. С виду он похож на татарский кыстыбый.

Для школьников Татарстана проводят лекции по истории Крыма и открытые уроки, а также выставки.

Напомним, в Казани с 18 по 20 марта пройдет фестиваль «Крымская весна», приуроченный к седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Гостей и участников ждут концерты, викторины и интеллектуальные марафоны.

Татьяна Демина
ОбществоИсторияКультура Татарстан
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