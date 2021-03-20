На Олимпиаду в Токио не допустят иностранных болельщиков

Из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Тем, кто уж купил билеты на спортивные соревнования, организаторы возместят потраченные средства.

«Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», — цитирует ТАСС слова министра, ответственной за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Тамаё Марукава.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако проведение соревнование перенесли из-за распространения во всем мире СOVID-19. Открытие мероприятие запланировано на 23 июля 2021 года.

В январе стало известно, что к Олимпиаде в Токио продолжает подготовку 31 спортсмен из Татарстана по 13 видам спорта, а к Паралимпиаде — три паралимпийца по двум видам спорта.





Татьяна Демина