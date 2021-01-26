Песошин рассказал, сколько спортсменов из Татарстана готовится к Олимпиаде в Токио и к Паралимпиаде

К Олимпиаде в Токио продолжает подготовку 31 спортсмен из РТ по 13 видам спорта, а к Паралимпиаде — три паралимпийца по двум видам спорта. Об этом сообщил премьер Татарстана Алексей Песошин на коллегии Минспорта республики.

«Будем надеяться, что Олимпиада пройдет в назначенные сроки», — сказал он.



Напомним, в Татарстане в 2021 году планируется 17 крупных соревнований, девять из них — международные. В прошлом году в республике проводилось 32 крупных соревнования.