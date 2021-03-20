Депутат из Татарстана объяснил необходимость скандального закона о просветительской деятельности

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов в беседе с «Реальным временем» рассказал о том, почему потребовалось принимать закон о просветительской деятельности. Он говорит, что это направлено не на лицензирование деятельности популяризаторов науки, а на пресечение деятельности неких сил из-за рубежа, которые хотят исказить российскую историю и насаждать среди студентов и школьников антироссийскую пропаганду.

— К сожалению, мы видим, что в наши образовательные учреждения пытаются активно зайти так называемые «специалисты», «просветители», которые работают на зарубежные организации и получают от них финансирование. Они проводят такую просветительскую деятельность, от которой можно только вред получить. Встречаются случаи неправильного изложения истории страны, роли народов в становлении российского государства, — объяснил Гильмутдинов.

Конкретные подзаконные акты и порядок действия закона появятся в течение ближайших шести месяцев, как сообщил депутат. Тем временем популяризаторы науки и российские ученые опасаются, что принятие закона серьезно усложнит международные научные образовательные проекты (например, приглашение из-за рубежа специалистов на курсы лекций), затруднит порядок ведения просветительской работы (бюрократическими препонами) и позволит цензурировать научную мысль. Астроном Кирилл Масленников в связи с этим вспоминает борьбу с генетикой в середине XX века в Советском Союзе и не исключает чего-то подобного в современной России.

Напомним, на этой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий просветительскую деятельность в России, проект которого подвергся шквалу критики со стороны научного сообщества.

