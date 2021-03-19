Прокуратура и УФАС проверили цены на продукты питания в Набережных Челнах

В Набережных Челнах управление ФАС по Татарстану и прокуратура города проверили в магазинах цены на продовольственные товары, в том числе на мясо птицы. По словам проверяющих, мероприятие было нацелено на то, чтобы «лично убедиться в доступности социально-значимых товаров».

Заместитель руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь отметил, что за последние два месяца в ведомство поступило 24 обращения с жалобами на рост цен продуктов питания.

Проверка затронула и цены на мясо птицы, которые в последнее время также выросли, пишет портал Chelny-biz.ru. По словам Розенталя, это может быть связано с увеличением цен на упаковку, а также с высокой энергозатратностью производства.

«Поэтому мы сейчас смотрим, насколько удельный вес того или иного фактора влияет на повышение отпускной цены. А далее сопоставляем, действительно ли она могла настолько подрасти или производитель пытается получить дополнительную необоснованную прибыль», — рассказал Розенталь.

По итогам проверки в челнинских магазинах, проверяющие пришли к выводу, что условия, прописанные в соглашении между торговыми сетями, Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ соблюдаются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале марта производители мяса птицы и яиц, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен на свою продукцию. Позже СМИ сообщили, что торговые сети и производители договорились зафиксировать оптовые цены на тушку бройлера.



Татьяна Демина