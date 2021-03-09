СМИ: торговые сети и производители мяса птицы договорились зафиксировать оптовые цены на тушку бройлера

Торговые сети и производители договорились зафиксировать оптовые цены на тушку бройлера. Договоренность сроком на три недели носит неформальный характер и предусматривает объемы поставок не ниже 2020 года, сообщает «Коммерсант».

Отпускные цены по соглашению Национального союза птицеводов и Ассоциации компаний розничной торговли могут быть зафиксированы на уровне 145 рублей за 1 кг тушки.

По подсчетам торговых сетей рост спроса на тушку бройлера вырос на 10 - 20% год к году. При этом ее производство в январе текущего года сократилось на 6,4% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что на совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым производители мяса птицы и яиц, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен.

Фото: realnoevremya.ru

В Минсельхозе объяснили рост цен увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за птичьего гриппа, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения ситуации с заболеваемостью среди животных в Евросоюзе.

Татьяна Демина