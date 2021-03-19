Клип Манижи на песню «Русская женщина» стал вторым по популярности среди участников «Евровидения»

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Клип певицы Манижи на песню Russian womаn, с которой она будет представлять Россию на «Евровидении-2021», набрал больше 4,5 миллиона просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. Таким образом, видео стал вторым по популярности среди других конкурсантов.

По просмотрам оно ступает лишь клипу группы Hurricane, которая представит Сербию с песней Loco Loco. Его посмотрели свыше 4,7 миллиона раз.

Вчера стало известно, что Следственный комитет России рассмотрит обращение общественной организации, которая пожаловалась на песню певицы Манижи «Русская женщина». Общественники попросили следователей проверить песню на наличие возможных противоправных высказываний.



Напомним, в прошлом году клип на песню Uno российской группы Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в Нидерландах, стал самым популярным среди заявок участников конкурса. В настоящее время ролик набрал 192,2 млн просмотров.

