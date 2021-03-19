В Татарстане выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане за минувшие сутки выявили 48 новых случаев коронавируса. За весь период в республике зарегистрировали 18 927 случаев COVID-19, сообщает оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 85 человек, за весь период — 15 712 пациентов с коронавирусом. Умерли четыре человека с COVID-19, всего от инфекции умерли 392 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за сутки выявили 9 699 новых случаев коронавируса. Число заболевших за все время выросло до 4 437 938 человек. Выздоровели 12 337 россиян, за весь период — 4 437 938 человек.

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Татьяна Леухина