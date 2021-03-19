Вратарь Иван Коновалов пропустил 8 мячей в двух матчах за «Урал»

Вратарь «Урала» Иван Коновалов неудачно дебютировал за уральский клуб. В двух стартовых матчах в основном составе голкипер, арендованный у «Рубина» до конца сезона, пропустил 8 мячей.

3 марта Коновалов провел свою первую игру за «Урал», выйдя с первых минут кубковой встречи с «Уфой». Вратарь пропустил три гола, матч закончился крупной победой уфимцев (3:0), и уральцы вылетели из розыгрыша Кубка России.

Вчера Коновалов впервые сыграл за «Урал» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он попал в стартовый состав команды против «Спартака» (1:5) и пропустил все 5 мячей от красно-белых.

Таким образом, в активе голкипера две сыгранные встречи, в которых он пропустил 8 голов (из них 3 — с пенальти), а «Урал» проиграл с общим счетом 1:8. Всего по воротам Коновалова в этих матчах было нанесено 14 ударов в створ.

Примечательно, что между играми с «Уфой» и «Спартаком» уральцы сыграли два матча с теми же уфимцами и «Ротором», где вратарь Ярослав Годзюр сохранил свои ворота в неприкосновенности, а команда набрала 4 очка (0:0 и 1:0).

Напомним, Коновалов был арендован «Уралом» до конца сезона, после того как ЦСКА отозвал из аренды голкипера Илью Помазуна.