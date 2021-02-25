Вратарь «Рубина» Иван Коновалов перешел в «Урал»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов стал игроком «Урала».

26-летний голкипер включен в заявку уральского клуба для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он сможет сыграть за свою команду уже в 20-м туре.

Фото: vk.com/fcrk

Ранее Коновалов прошел один тренировочный сбор с «Уралом» в Турции.

Напомним, сегодня ЦСКА отозвал из аренды в «Урале» вратаря Ильи Помазуна в связи с болезнью Игоря Акинфеева.