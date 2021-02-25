ЦСКА вернул Помазуна из аренды в связи с болезнью Акинфеева

Вратарь «Урала» Илья Помазун вернется в ЦСКА, откуда он был арендован в начале сезона. Об этом сообщил глава уральского клуба Григорий Иванов.

По словам руководителя «Урала», московский клуб отозвал голкипера из-за болезни Игоря Акинфеева. По данным СМИ, вратарь ЦСКА сдал положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

«ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев. В контракте (Помазуна с «Уралом») было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Они этим и воспользовались, так как случилась беда», — сказал Иванов.

Григорий Иванов. Фото: vk.com/fc_ue

Теперь в заявке «Урала» на матчи РПЛ остался лишь один вратарь основного состава — Ярослав Годзюр. Ранее сообщалось, что голкипер «Рубина» Иван Коновалов может перейти в уральский клуб.

Напомним, в среду московский «Спартак» подписал контракт с Квинси Промесом из «Аякса».