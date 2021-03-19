«Зенит-Казань» дома проиграл «Заксе» в полуфинале ЛЧ, ведя со счетом 2:0

«Зенит-Казань» дома проиграл польской «Заксе» (2:3) в первом матче полуфинальной серии Лиги чемпионов по волейболу.

Казанская команда уверенно начала встречу, взяв две стартовые партии подряд. В третьем сете гости смогли зацепиться за результат при 21:19 в пользу «Зенита» и одержали в нем победу. После этого поляки выиграли четвертую партию, а позже выиграли матч на тай-брейке.

Самым результативным игроком в составе казанского «Зенита» стал Максим Михайлов, набравший 23 очка.

Ответная встреча между этими командами состоится 24 марта в Польше. Для выхода в финал турнира «Зениту» необходимо побеждать со счетом 3:0 или 3:1. В случае победы казанцев 3:2, победитель будет выявлен в «золотом сете».

Подробнее об итогах первого полуфинала читайте в материале «Реального времени».

«Зенит-Казань» — «Закса» — 2:3 (25:22, 25:22, 27:29, 22:25, 14:16)

Самые результативные: Михайлов (23), Нгапет (17), Беднорж (16), Волков (11) — Качмарек (22), Семенюк (27), Сливка (17), Кохановски (13).