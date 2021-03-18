Хинштейн: в ситуации с Twitter учли опыт блокировки Telegram

На данный момент российские власти могут пресекать попытки ограничений с помощью VPN. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ТАСС.

«Я, с одной стороны, не сторонник блокировок соцсетей, но, с другой стороны, понимаю, что так дальше быть не может», — заявил парламентарий.



Кроме того, Хинштейн сказал, что со времен блокировки Telegram прошло время и многое изменилось. В частности, появился закон о «суверенном Рунете», который, по его словам, позволяет «абсолютно автономно обеспечивать интернет-контур в границах России».

Также он отметил, что если Twitter не начнет диалога, то перейти на этот сайт по ссылки будет невозможно.

Ранее в Роскомнадзоре допустили блокировку социальной сети Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter из-за неудаления противоправной информации. Почти одновременно с этим заявлением в работе госсайтов начали наблюдаться сбои. В компании выразили обеспокоенность попытками блокировать общественный диалог в сети. В РКН заявили, что представители Twitter пока не связывались с ведомством.