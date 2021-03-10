После замедления Twitter Роскомнадзором перестали работать сайты органов власти
У многих пользователей перестали работать официальные интернет-порталы органов государственной власти. Так, многие пользователи сообщают, что не открываются сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора и Госдумы.
Кроме этого, СМИ сообщают, что в Госдуме пропал интернет, что парализовало работу ведомства.
Согласно данным Downdetector, сбои есть в работе сервисов «Ростелекома».
Ранее сообщалось, что с 10 марта Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
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