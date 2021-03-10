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После замедления Twitter Роскомнадзором перестали работать сайты органов власти

12:14, 10.03.2021 1
После замедления Twitter Роскомнадзором перестали работать сайты органов власти

У многих пользователей перестали работать официальные интернет-порталы органов государственной власти. Так, многие пользователи сообщают, что не открываются сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора и Госдумы.

Кроме этого, СМИ сообщают, что в Госдуме пропал интернет, что парализовало работу ведомства.

Согласно данным Downdetector, сбои есть в работе сервисов «Ростелекома».

Ранее сообщалось, что с 10 марта Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:45
    замедлили. сайт судебных приставов тоже не работает
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