Роскомнадзор: Twitter пока не выходил на контакт

Представители соцсети Twitter пока не связывались с Роскомнадзором — ведомству не поступали ответы на их запросы. Об этом рассказал начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.



По его словам, РКН готов к диалогу с ответственными лицами Twitter по вопросу о распространении противоправного контента в соцсети: «Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет».

Также он сообщил, что представители Twitter все встречные претензии могут оспорить в российском суде, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Пользователь Twitter создал сайт, с помощью которого можно проверить, замедлена ли работа социальной сети или нет. Чтобы выяснить, замедлил ли провайдер работу сервиса или нет, сайт загружает изображение с домена abs.twimg.com, который использует Twitter, а после этого считает, сколько времени понадобилось для загрузки. На проверку может уйти до одной минуты, предупреждается на странице сервиса для проверки.

На днях Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter. Почти одновременно с этим заявлением в работе госсайтов начали наблюдаться сбои. В самой компании выразили беспокойство попытками блокировать общественный диалог в Сети. Сегодня ведомство отчиталось о замедлении работы сервиса.



«В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ. Замедление имеет распространение на аудио- и видеоконтент, а еще на графические изображения. Тестовые сообщения доставляются без ограничений», — заявили в РКН.

Маргарита Головатенко