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На «Казанской ярмарке» завершает работу каток

11:07, 18.03.2021
На «Казанской ярмарке» завершает работу каток
Фото: instagram.com/katok_vdnh_kzn

В Казани завершает свою работу каток в выставочном центре «Казанская ярмарка». Об этом сообщается в «Инстаграм» ВЦ. На ближайшее воскресенье запланировано закрытие сезона.

Открытый каток на «Казанской ярмарке» проработал три месяца. Уже в понедельник покататься на коньках там будет нельзя.

Ранее каток закрыли в парке «Черное озеро». Этот сезон стал самым длинным за последние три года. За 85 дней работы каток посетили около 101 тыс. человек, 29 тысяч раз казанцы брали в прокат коньки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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