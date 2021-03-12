В Казани завершает работу каток в парке «Черное озеро»

Каток в парке «Черное озеро» завершает свою работу. В понедельник там начнутся демонтажные работы.

Покататься на коньках перед закрытием можно будет 13 и 14 марта. Режим работы катка в эти выходные останется прежним: он будет открыт для посещения с 10.00 до 22.00, выдача инвентаря завершается в 21.00 — за час до закрытия. Вход на каток бесплатный.

Этот сезон стал самым длинным за последние три года. Каток в парке проработал 85 дней. За это время его посетили около 101 тыс. человек, 29 тысяч раз казанцы брать в прокат коньки.

В этом году каток в парке «Черное озеро» начал работу 19 декабря 2020 года.



Ольга Плешкова