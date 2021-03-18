В Челнах заключенного будут судить за побег из колонии

С челнинского предприятия «Завод Полимеркварц», где был создан участок колонии-поселения, сбежал заключенный — 25-летний житель Муслюмовского района Татарстана. Об этом сообщает Chelny-biz.



Приговорили его к четырем годам лишения свободы за кражу и мошенничество в 2020 году. До этого он содержался в ИК-10 Менделеевска, в Челны его привезли в январе. Как сообщает издание, преступник мог сбежать, поймав момент, когда на КПП не было охраны и рядом не было надзирателя. При этом территория завода полностью огорожена.

Местонахождение беглеца установили на следующий день ближе к ночи — он пытался скрыться в Актаныше. За побег ему предстоит ответить перед судом.

Фото: pixabay.com

В прошлом году в Челнах отряд Росгвардии задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске после побега из зала суда. 54-летний мужчина был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Он сбежал прямо из зала суда во время перерыва, не дождавшись оглашения приговора.

Маргарита Головатенко