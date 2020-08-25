В Челнах росгвардейцы задержали осужденного, сбежавшего из зала суда

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Челнах отряд Росгвардии задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске после побега из зала суда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Вчера вечером сотрудники Росгвардии заметили на улице мужчину, сторонившегося людных мест. При виде патрульной машины он занервничал и посмешил к соседнему дому. Росгвардейцы задержали мужчину, выяснилось, что он с 11 августа находится в федеральном розыске.

54-летний мужчина был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Он сбежал прямо из зала суда во время перерыва, не дождавшись оглашения приговора. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

Разыскиваемого доставили в дежурную часть полиции.



Ранее Росгвардейцы задержали мужчину, который сначала разгуливал с топором по улице, пугая прохожих, а затем поджег дверь одной из квартир.

