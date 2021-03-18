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Воронков рассказал, как подловил вратаря «Салавата Юлаева» Метсолу

07:13, 18.03.2021
Воронков рассказал, как подловил вратаря «Салавата Юлаева» Метсолу
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал эпизод со своим голом в ворота «Салавата Юлаева» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Форвард казанцев в меньшинстве воспользовался ошибкой вратаря Юхи Метсолы и забил третью в игре шайбу казанцев.

«Я увидел, что шайба еще не пересекла линии трапеции, где вратарь может играть. Попытался ускориться — и все. Метсола нервничал? Не знаю. На льду это не чувствовалось», — сказал Воронков.

Форвард также отметил, что ожидает еще большей активности со стороны «Салавата Юлаева» в последующих матчах серии.

Напомним, первый матч между командами закончился победой «Ак Барса» со счетом 4:1.

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СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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