Томи Ламса: «Теперь мы знаем, что из себя представляет «Ак Барс» и к какому уровню готовиться»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» подвел итог первого матча серии полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом».

— Первая игра сегодня и мы прекрасно понимали, что нас ждет очень сложный соперник. Игра прошла по тому сценарию, по которому как мы и предполагали. К сожалению пока не понимаем, почему так медленно начали матч. Но это первый матч серии и нас ждет еще длинная серия.

Мы теперь прекрасно понимаем, что представляет из себя «Ак Барс» и к чему нам готовиться. Могу ли назвать поражение тактическим? Нет, не могу.

Что касается выбора вратаря на следующий матч — мы посмотрим, у нас есть два полноценных дня. У нас оба вратаря прекрасно действуют и еще есть время, чтобы принять решение.

— «Салават Юлаев» не входит в топ-10 по реализации большинства. Что не работает при розыгрыше «5 на 4»?

— Продолжим работу над нашим большинством. Сегодня посмотрим, что было в этом матче и будем работать.

— Момент с Хохряковым был определяющим?

— Да. Этот эпизод очень интересный. Если Петр Хохряков реализовал этот момент, то все могло пойти бы иначе, но «Ак Барс» реализовал свое большинство и все пошло по другому сценарию, — сказал финский наставник уфимцев.

Следующий матч соперников пройдет 19 марта в «Татнефть Арене». Время матча — 19:30 по московскому времени.