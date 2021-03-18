Рыбаки предупредили россиян о подорожании самой дешевой рыбы

Из-за новых правил на таможенное декларирование некоторых судов может подняться цена самой дешевой в России рыбы — сардины иваси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора дальневосточных компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова российскому вице-премьеру Виктории Абрамченко.



Декларирование до 1 января 2022 года, согласно постановлению правительства РФ, должны пройти суда, добывающие рыбу по российским квотам, но купленные или построенные за рубежом, обслуживающиеся в иностранных портах.

Как сообщает Рекасов, требование может привести к крупным сбоям на промысле скумбрии и сардины иваси и затем к «существенному сокращению объема поставок сардины иваси на внутренний рынок». Так, по его словам, стоимость продукта может вырасти на 20-25%.

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Ранее российские рестораны, кафе и заведения фастфуда утверждали, что будут вынуждены повысить цены из-за роста стоимости продуктов. Сейчас, чтобы не растерять посетителей, общепит «экономит на салфетках», однако, по их словам, сокращать расходы «дальше некуда».

Маргарита Головатенко