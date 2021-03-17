Адвоката в Уфе убили из-за судебного спора — СК

Адвоката в центре Уфы убили из-за судебного спора. Об этом сообщили в Следственном комитете по Башкирии.

По подозрению в убийстве задержан 49-летний житель города. Конфликт между задержанным и убитым возник возле здания Арбитражного суда республики. Поводом стало судебное разбирательство — мужчины выступали оппонентами в суде. Во время ссоры подозреваемый повалил на землю 33-летнего адвоката и несколько раз ударил его ножом. Мужчина скончался на месте.

После этого подозреваемый пытался совершить суицид. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины конфликта.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Уфе сегодня днем посреди улицы убили адвоката. Житель города зарезал его ножом, а затем попытался покончить с собой.

Ольга Плешкова