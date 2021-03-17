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В центре Уфы убили адвоката

14:03, 17.03.2021
В центре Уфы убили адвоката
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе сегодня днем посреди улицы убили адвоката. Житель города зарезал его ножом, а затем попытался покончить с собой.

По данным «РИА Новости», двое мужчин подрались на улице. Один из них несколько раз ранил ножом оппонента и сбежал. По предварительным данным, погибший оказался адвокатом.

В соседнем квартале нападавший попытался совершить суицид, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские и следователи устанавливают обстоятельства нападения и конфликта.

Ольга Плешкова
Общество Башкортостан
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