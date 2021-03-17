В Дании начнут строить первую ветку «Северного потока — 2» в конце марта

В Дании в течение месяца по плану должно присоединиться судно-трубоукладчик «Академик Черский» к строительству одной из двух веток «Северного потока — 2». Об этом сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Укладка труб продлится до конца третьего квартала 2021 года, пишет «РИА Новости».

Фото: gazprom.ru

В начале марта стало известно, что работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2» продлены до сентября 2021 года. Ранее укладку ожидалось завершить в апреле этого года.



Как сообщали в «Газпроме», из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Около 120 км осталось уложить в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.



В феврале глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявлял, что в Германии и других европейских странах еще долго будут нуждаться в российском газе, поэтому трубопровод «Северный поток — 2» все-таки могут достроить, несмотря на противодействие США. Однако судьба проекта будет зависеть от трех условий, считает дипломат.

Татьяна Леухина