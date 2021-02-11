«Северный поток-2» могут ввести в эксплуатацию в 2021 году

Газпром ждет ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» уже в текущем году. Об этом говорится в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова.

Сейчас оператор строительства газопровода — Nord Stream 2 — укладывает участок «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Завершить работы на этом участке ожидается уже в апреле.

Фото: gazprom.ru

Из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Около 120 км осталось уложить в водах Дании и более 28 км — в водах Германии, пишет ТАСС.

В воскресенье российское судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании.

Ранее СМИ выяснили, что новая администрация США сообщила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген высказывал мнение о том, что Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры.

Татьяна Леухина