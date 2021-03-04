Работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2» продлены до сентября

Работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2» продлены до сентября 2021 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2.

Ранее укладку планировали завершить в апреле 2021 года. Для проведения испытаний трубоукладчик «Академик Черский» направился в район Калининграда, после чего вернулся к работам.

Фото: скриншот / nord-stream2.com

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» уже в текущем году. Завершить работы на участке в водах Дании ожидается уже в апреле. Из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Около 120 км осталось уложить в водах Дании и более 28 км — в водах Германии. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что трубопровод «Северный поток — 2» реализован уже более чем на 95%.



Ольга Плешкова