В Германии озвучили условия для завершения «Северного потока-2»

В Германии и других европейских странах еще долго будут нуждаться в российском газе, поэтому трубопровод «Северный поток — 2» все-таки могут достроить, несмотря на противодействие США. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Однако судьба проекта, по мнению дипломата, зависит от трех условий. Первое: Германии необходимо внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока — 2» и дать другим странам ЕС возможность влиять на ситуацию.

Фото: gazprom.ru

Также Берлин может предложить Брюсселю и Вашингтону «Евроатлантический энергетический договор», который подразумевает переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины. К этому соглашению могла бы присоединиться и Москва.

Третье условие: Германия может связать проект с политическими требованиями, которые будут касаться, например, украинского кризиса и дела оппозиционера Алексея Навального, выразил мнение Ишингер в статье для Spiegel.

В субботу СМИ сообщили, что комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes. Это касается сотрудничества с проектами, которые попали под американские санкции.

Татьяна Леухина