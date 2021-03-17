Прокуратура Казани организует проверку после того, как у трамвая отвалилась дверь

Фото: Алексей Нечаев

В прокуратуру Казани передали информацию об инциденте с выпавшей дверью от переполненного трамвая маршрута №4 на пересечении улиц Гвардейской и Аделя Кутуя. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура проверит соблюдение правил эксплуатации транспорта и обеспечение безопасности пассажиров на внутригородских маршрутах.

Фото: Алексей Нечаев

Напомним, корреспондент «Реального времени» сообщал, что, перед тем как передняя дверь отвалилась, средняя не закрывалась до конца. Причины поломки неизвестны. В итоге трамвай уехал, всем пассажирам пришлось перейти на автобусную остановку.

Маргарита Головатенко